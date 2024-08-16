По словам Сабрины Сингх, лучший способ для ВСУ быть эффективными на поле боя - объединить возможности, предоставленные партнерами.

Соединенные Штаты Америки не изменили своей позиции относительно разрешения на использование западного оружия для дальнобойных ударов внутри России. Как сообщает Голос Америки, об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, США предоставили украинцам возможности, работали с украинцами "над установлением этих параметров, и они не изменились". При этом лучший способ для украинских военных быть эффективными на поле боя - объединить возможности, предоставленные различными партнерами.

"Вы должны помнить, это не только Соединенные Штаты, это коалиция стран, которые объединяются, предоставляя оружие, средства и поддержку Украине. Мы считаем, что лучший способ, с помощью которого они могут быть эффективными на поле боя, - это объединить эти возможности вместе и продолжать отбрасывать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Это не обязательно произойдет, нанося дальние глубокие удары внутри России", - сказала Сингх. Видео дня

Представительница Пентагона также отметила, что США продолжают учитывать возможность эскалации со стороны россиян, несмотря на то, что серьезного ответа Кремля на вторжение украинцев на российскую территорию не было.

"Конечно, мы обеспокоены эскалацией. То, что Россия не ответила на что-то, не означает, что она не сможет или не ответит в будущем. И это то, на что администрация всегда взвешивает", - добавила Сингх.

Удары Украины по РФ западным оружием - последние новости

Канада разрешила ВСУ использовать ее оружие в Курской области РФ. Об этом заявило Министерство национальной обороны Канады.

В ведомстве отметили, что украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, "и мы стремимся поддерживать их возможности".

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