Видео, снятое CNN, показало патрульную машину Senator канадского производства, пересекающую границу с Россией.

Канада позволила Украине свободно использовать полученную бронетехнику на территории России. Как пишет CBS, об этом заявило в четверг Министерство национальной обороны Канады.

"Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их возможности. Канада не устанавливает географических ограничений на использование военной техники, которую мы жертвуем Украине", — заявила в пресс-релизе Андре-Анн Пулен, представитель министерства обороны.

Кадры новостей, снятые CNN вдоль украинской границы в четверг, показали патрульную машину Senator канадского производства, пересекающую границу с Россией. При этом неясно, что именно из пожертвованного Канадой оборудования находилось в руках ВСУ, когда они штурмовали границу 6 августа.

Видео дня

Канада пожертвовала восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных боевых машин поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц M-777.

ВСУ используют западное оружие в Курской области

Министерство обороны Британии подтвердило, что Украина может свободно использовать британское оружие на российской территории.

"В политике правительства Великобритании не произошло никаких изменений. Согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет четкое право на самооборону от незаконных атак России. Это не исключает операций на территории России", - заявила представитель Минобороны.

Кроме того, министры пытаются убедить союзников одобрить использование Украиной крылатых ракет Storm Shadow на территории России.

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