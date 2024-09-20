ВСУ смогут использовать американское оружие для нанесения ударов по небольшим целям врага, отметил посол.

Максимальная дальность оружия, которое США могут сейчас передавать Украине, - 300 километров, заявил дипломат и чрезвычайный и полномочный посол Андрей Веселовский в эфире "Киев24".

"Какое бы оружие нам не предоставили американцы, оно не будет бить (на расстояние - УНИАН) более 300 километров. На данном этапе. А наше оружие, которое мы использовали, в частности, в Торопце достигает 600 и 700 километров", - заявил он.

Как добавил Веселовский, оружие, которое предоставят США, украинские военные смогут использовать для нанесения ударов по небольшим целям российских оккупантов.

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"Американское оружие будет использоваться для точных ударов по важным, но небольшим по размерам целям. А наше (оружие - УНИАН) - для того, чтобы жечь большие территории", - отметил дипломат.

Украинская ракета "Нептун" - что сообщалось

Как писал УНИАН, 18 сентября беспилотники СБУ, ГУР и Сил специальных операций уничтожили большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в населенном пункте Торопец Тверской области. На складе хранили ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", УАБы и артиллерийские боеприпасы. Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что для атаки по военному арсеналу в Торопце Силы обороны Украины, кроме БПЛА, могли применить еще и модифицированную ракету "Нептун".

До этого подразделения Военно-морских сил ВСУ нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя. В результате удара были уничтожены как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины.

По мнению аналитиков Defence Express, для удара по складам врага возле Мариуполя Украина также могла использовать ракеты "Нептун". А в августе, вероятно, "Нептуном" поразили ЗРК С-300, который прикрывал НПЗ в Новошахтинске Ростовской области. Кроме того, ВМС ВСУ в августе уничтожили паром "Конро Трейдер", и сообщалось, что тоже мог работать украинский "Нептун".

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