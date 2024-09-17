По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о том, что украинских крылатых ракет становится больше.

Украина могла использовать ракеты "Нептун" для удара по складам российских оккупантов, которые были расположены вблизи временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает Defence Express.

По мнению аналитиков издания, учитывая то, что об уничтожении вражеских складов отчитались именно в ВМС ВСУ, то можно в очередной раз предположить, что удар был нанесен именно украинскими крылатыми ракетами "Нептун".

"Учитывая то, что удар был осуществлен по цели, которая находится на расстоянии менее 100 км от линии фронта, то здесь мы осторожно можем говорить о двух вещах. С одной стороны - отметить позитив о вероятном наращивании производства украинских крылатых ракет. С другой - на дефицит в Силах обороны Украины крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG или ATACMS, тем более, что этот вопрос уже освещался в западных СМИ", - пишет издание.

Видео дня

Также, по мнению аналитиков, стоит вспомнить, что Силы обороны Украины уже вероятно используют "Нептун" и для ударов непосредственно по территории РФ, например еще в июле в Генштабе намекали, что подразделения ВМС ВСУ осуществили удар по складу хранения техники и вооружения российского оккупационного войска в Курской области.

"А в августе вероятно "Нептуном" уже в Ростовской области был поражен зенитный ракетный комплекс С-300, который прикрывал НПЗ в Новошахтинске, и речь идет о том, что для удара ракета преодолела насыщенную средствами ПВО прифронтовую зону. Кроме того, именно ВМС ВСУ в августе уничтожили паром "Конро Трейдер", поэтому здесь тоже мог работать украинский "Нептун", - заявили в Defence Express.

Удар по складам возле Мариуполя

Как сообщал УНИАН, на днях подразделения Военно-Морских сил ВСУ нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя.

По подтвержденным данным, в результате удара были уничтожены как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины.

Также 22 августа украинская ракета поразила паром "Конро Трейдер" в российском порту "Кавказ". Предположительно, это была ракета "Нептун". Удар по парому с топливом был нанесен Военно-морскими силами ВСУ.

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