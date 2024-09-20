Российские оккупанты могут быть готовыми к дальнейшим ударам нашими защитниками по их складам с ракетами.

В зоне поражения наших Сил обороны еще пять-семь подобных арсеналов, как в населенном пункте Торопец Тверской области.

Об этом рассказал военный эксперт и сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев в эфире "Киев24".

"Сейчас уже опубликованы данные объективного контроля, которые свидетельствуют о том, что в зоне поражения Сил обороны Украины находятся, по разным оценкам, от пяти до семи аналогичных мест хранения боекомплектов, как в Торопце", - сказал он.

Видео дня

Поэтому, по словам Снегирева, российские оккупанты могут быть готовыми к дальнейшим ударам нашими защитниками по их арсеналам.

"Россияне могут готовиться к дальнейшему характеру действий Сил обороны Украины и Главного управления разведки Министерства обороны по ликвидации способности РФ пополнения боекомплектов для воинских частей, которые задействованы в российской оккупации на территории Украины", - уверен военный эксперт.

Атака на склад в Торопце

Ночью 18 сентября дроны Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Сил специальных операций уничтожили большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в населенном пункте Торопец Тверской области.

Как сообщили УНИАН источники в спецслужбах, на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы. После прилетов украинских дронов началась чрезвычайно мощная детонация. Местные в пабликах спрашивали друг друга, это случайно не ядерная бомба к ним прилетела. Всего в этой атаке было задействовано более сотни ударных беспилотников.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что в Торопце россияне хранили пять видов различных ракет: к реактивной системе залпового огня "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандеру" и начинали создавать запас северокорейских KN-23.

Снигеров считает, что для атаки по военному арсеналу в Торопце Силы обороны Украины, кроме БПЛА, могли применить еще и модифицированную ракету "Нептун". Он отметил, что этой операцией Украина наглядно продемонстрировала своим стратегическим партнерам и российской стороне, что даже без разрешения США на удары вглубь российской территории их оружием, у ВСУ есть собственные эффективные средства поражения.

Вас также могут заинтересовать новости: