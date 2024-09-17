Уничтожена как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для ударов по территории Украины.

На днях подразделения Военно-Морских сил ВСУ нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя.

Об этом ВМС ВСУ сообщили в Telegram. По подтвержденным данным, в результате удара были уничтожены как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе", - говорится в сообщении.

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Удары по объектам оккупантов

22 августа украинские военные нанесли мощный удар по порту "Кавказ". Сообщалось, что загорелся паром "Конро Трейдер", загруженный цистернами с топливом.

Военно-морские силы ВСУ официально подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер". "Мы можем подтвердить, что цель была уничтожена Военно-морскими силами. Без особых подробностей могу отметить, что этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики, для обеспечения оккупационных сил. В первую очередь горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил конечно и вооружение. Поэтому это вполне легитимная цель", - заявил представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

Соответственно, по его словам, это должно уменьшить потенциал возможности российских оккупантов на тех локациях, где они ведут активные боевые действия. Чем именно ударили по "Конро Трейдеру", представитель ВМС не уточнил.

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