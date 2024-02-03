Украина с каждым месяцем производит все больше оружия для того, чтобы бить по военным объектам на территории России. В данном случае речь идет конкретно об украинских разработках и комплектующих, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Я точно могу сказать, что на сегодня тот километраж, те средства поражения обязательно приведут нас к победе", - отметил он, говоря о том, куда уже может доставать украинское оружие.
Также Данилов добавил, что вопросе производства оружия Украина продолжает тесное сотрудничество с партнерами:
"С партнерами, странами, с которыми мы сотрудничаем, уже есть налаженные системы. Это совместное производство, когда не только на территории нашей страны производится то или иное оружие. У нас уже есть примеры, которые являются абсолютно перфектными с точки зрения результата, которых мы достигаем совместно с нашими партнерами".
Удар по НПЗ в Волгограде - что сообщалось
Напомним, на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Волгограде вспыхнул пожар, он стал результатом успешной атаки беспилотников СБУ.
По данным источников УНИАН, два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.