Секретарь СНБО не сомневается, что это оружие приведет Украину к победе

Украина с каждым месяцем производит все больше оружия для того, чтобы бить по военным объектам на территории России. В данном случае речь идет конкретно об украинских разработках и комплектующих, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я точно могу сказать, что на сегодня тот километраж, те средства поражения обязательно приведут нас к победе", - отметил он, говоря о том, куда уже может доставать украинское оружие.

Также Данилов добавил, что вопросе производства оружия Украина продолжает тесное сотрудничество с партнерами:

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"С партнерами, странами, с которыми мы сотрудничаем, уже есть налаженные системы. Это совместное производство, когда не только на территории нашей страны производится то или иное оружие. У нас уже есть примеры, которые являются абсолютно перфектными с точки зрения результата, которых мы достигаем совместно с нашими партнерами".

Удар по НПЗ в Волгограде - что сообщалось

Напомним, на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Волгограде вспыхнул пожар, он стал результатом успешной атаки беспилотников СБУ.

По данным источников УНИАН, два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

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