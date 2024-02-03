Два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, выяснили журналисты.

Пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Волгограде стал результатом успешной атаки беспилотников СБУ.

Как сообщили УНИАН осведомленные источники, два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

"СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине. Нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, работающим на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок горючего для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета. "На российских НПЗ будут продолжаться", - сообщает источник.

НПЗ России под ударом - что уже сообщалось

Это уже не первая атака беспилотников СБУ. Так, в конце января был атакован морской терминал в российском Усть-Луге и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. По информации Reuters, эти атаки почти на треть сократили российский экспорт нефтепродуктов.