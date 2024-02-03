Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина получила еще две системы противовоздушной обороны, название которых не указывается, но подчеркнуто, что они "могут сбивать все". Эксперты Defence Express спрогнозировали, о каких ЗРК может идти речь.
Как говорится в статье, если исходить из заявления о возможности сбивать все, то это означает уничтожение как аэродинамических целей, в частности самолетов и крылатых ракет, а также баллистических и высокоскоростных целей, начиная от Х-22 и баллистических ракет, до Х-47 "Кинжал".
"На фоне этого вообще в мире остается очень мало вариантов, потому что если исключить недоступные израильские системы ПВО, то остается лишь вариант Patriot и SAMP/T", - утверждают аналитики.
Скорее всего, считают аналитики, комплекс SAMP / T, который производится Францией и Италией, можно исключить.
"Пока две страны смогли вместе собрать только одну батарею. А их количество в строю достаточно мало, чтобы их передача не стала предметом открытых сообщений от правительств стран об усилении Украины. В конце концов и темп их производства, несмотря на заключение контрактов, не отличается значительными показателями", - утверждается в статье.
Поэтому, пишет Defence, наиболее вероятным вариантом в этой ситуации остается ЗРК Patriot. Тем более, что их передача не завязана на согласование бюджета на помощь Украине в США, - в июне 2023 года в Raytheon, которая и производит эти ЗРК, сообщили о выполнении заказа для Украины по производству пяти батарей Patriot.
"Скорее всего это вооружение было заказано по программе USAI, а объявленный срок реализации - до конца 2024 года. Поэтому поэтапная передача этих ЗРК вполне вероятна", - считают аналитики.
Также они называют еще один возможный вариант, напоминая о существовании проекта FrankenSAM, одна из ветвей которого предусматривает объединение ракет и пусковых от Patriot с украинской радиолокационной станцией.
В Defence Express напоминают, что Украина уже не просто получила, а даже успешно использовала уже один из ЗРК из проекта FrankenSAM, поэтому появление в строю новых средств ПВО вполне возможно.
"В любом случае получение любого из этих ЗРК, или их комбинации, потому что вполне возможен и вариант, когда речь идет об одном оригинальном Patriot и гибриде FrankenSAM, является значительным усилением противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Объективно это возможность не только использовать их для защиты еще одного или двух городов, но и уменьшение активности российской тактической авиации за счет тактики "блуждающего ЗРК", которые отрабатывают по самолетам из засады", - заключают аналитики.
Украинская ПВО - последние новости
В декабре The Wall Street Journal приводила данные Международного института стратегических исследований, согласно которым на вооружении Украины было около 564 зенитных систем.
По словам военно-политического обозревателя "Информационного сопротивления" Александра Коваленко, для защиты от обстрелов РФ каждый украинский город-миллионник нуждается как минимум в одной батарее ЗРК Patriot.