Помимо Patriot, который является одним из наиболее вероятных вариантов, есть еще два возможных ЗРК.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина получила еще две системы противовоздушной обороны, название которых не указывается, но подчеркнуто, что они "могут сбивать все". Эксперты Defence Express спрогнозировали, о каких ЗРК может идти речь.

Как говорится в статье, если исходить из заявления о возможности сбивать все, то это означает уничтожение как аэродинамических целей, в частности самолетов и крылатых ракет, а также баллистических и высокоскоростных целей, начиная от Х-22 и баллистических ракет, до Х-47 "Кинжал".

"На фоне этого вообще в мире остается очень мало вариантов, потому что если исключить недоступные израильские системы ПВО, то остается лишь вариант Patriot и SAMP/T", - утверждают аналитики.

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Скорее всего, считают аналитики, комплекс SAMP / T, который производится Францией и Италией, можно исключить.

"Пока две страны смогли вместе собрать только одну батарею. А их количество в строю достаточно мало, чтобы их передача не стала предметом открытых сообщений от правительств стран об усилении Украины. В конце концов и темп их производства, несмотря на заключение контрактов, не отличается значительными показателями", - утверждается в статье.

Поэтому, пишет Defence, наиболее вероятным вариантом в этой ситуации остается ЗРК Patriot. Тем более, что их передача не завязана на согласование бюджета на помощь Украине в США, - в июне 2023 года в Raytheon, которая и производит эти ЗРК, сообщили о выполнении заказа для Украины по производству пяти батарей Patriot.

"Скорее всего это вооружение было заказано по программе USAI, а объявленный срок реализации - до конца 2024 года. Поэтому поэтапная передача этих ЗРК вполне вероятна", - считают аналитики.

Также они называют еще один возможный вариант, напоминая о существовании проекта FrankenSAM, одна из ветвей которого предусматривает объединение ракет и пусковых от Patriot с украинской радиолокационной станцией.

В Defence Express напоминают, что Украина уже не просто получила, а даже успешно использовала уже один из ЗРК из проекта FrankenSAM, поэтому появление в строю новых средств ПВО вполне возможно.

"В любом случае получение любого из этих ЗРК, или их комбинации, потому что вполне возможен и вариант, когда речь идет об одном оригинальном Patriot и гибриде FrankenSAM, является значительным усилением противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Объективно это возможность не только использовать их для защиты еще одного или двух городов, но и уменьшение активности российской тактической авиации за счет тактики "блуждающего ЗРК", которые отрабатывают по самолетам из засады", - заключают аналитики.

Украинская ПВО - последние новости

В декабре The Wall Street Journal приводила данные Международного института стратегических исследований, согласно которым на вооружении Украины было около 564 зенитных систем.

По словам военно-политического обозревателя "Информационного сопротивления" Александра Коваленко, для защиты от обстрелов РФ каждый украинский город-миллионник нуждается как минимум в одной батарее ЗРК Patriot.

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