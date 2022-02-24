Бои идут вдоль линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил.

Председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко рассказал об обстановке в области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала "Рада".

"Бои идут вдоль линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил. Танковые бои, танки зашли с российской границы - с Луганщины, в районе Мелового идет большая колонна танков. Сейчас этот напор сдерживают Вооруженные силы. Сбито 7 самолетов, по состоянию на сейчас, 2 вертолета", - отметил Кириленко.

Он добавил, что российские войска обстреляли микрорайон "Восточный" в Мариуполе. Информации о жертвах пока нет.

Также был обстрелян город Угледар. В частности, оккупанты попали в районную больницу, есть жертвы и пострадавшие.

Кроме того, он сообщил:

"Сейчас по всей линии фронта, там, где было разведение войск, были намерения прорвать оборону и линию разведения, атаки отбиты. Бои продолжают идти... Обстрелян военный аэропорт города Краматорска примерно в 03:30 утра крылатыми ракетами".

На своей странице в Facebook он также написал, что российские войска из Градов обстреляли Новоселовку вторую Мирненской ВЦА. Два дома разрушены, еще 8 пострадали.

Попали россияне и в здание фильтровальной станции Часовоярского регионального производственного управления КП "Компания "Вода Донбасса", что в поселке Новолуганское и в трубу газоснабжения. В результате обстрела пострадал мужчина 1961 года рождения, он доставлен в Бахмутскую больницу.

"По состоянию на Теперь Новолуганское частично находится без водо- и газоснабжения. Кроме того, в настоящее время подтверждена информация о двух погибших лицах: в поселке Покровское Мариупольского района. Там же поврежден жилой дом", - добавил Кириленко.

По состоянию на 12:00 оккупанты также обстреливали поселок Нью-Йорк из минометов и крупнокалиберных пулеметов.

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