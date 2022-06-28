Одна из них попала в ТЦ "Амстор", другая - в завод "Кредмаш".

В сети появились спутниковые снимки последствий вчерашнего ракетного удара РФ по Кременчугу.

Так, Sky News опубликовало спутниковые снимки из города, на которых видны последствия попаданий ракет оккупантов

Одна из них попала в ТЦ "Амстор", в котором на момент попадания ракеты находились более 1000 посетителей, другая - в завод "Кредмаш".

Напомним, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

Спасатели до сих пор работают на месте происшествия. Еще одна ракета попала в городской стадион.

По данным Командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

Позже выяснилось, что торговый центр не закрылся во время воздушной тревоги. Для разбирательств в город приехала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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