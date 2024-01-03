У большинства пострадавших - минно-взрывные травмы

В результате ракетной атаки россиян 2 января в Киеве, по оперативным данным количество пострадавших возросло до 54 человек.

"Обновление данных о последствиях ракетного удара 2 января 2024 года. По состоянию на 13:00 03.01.24 уже 54 человека пострадали, два погибли. В большинстве пострадавших-минно-взрывные травмы", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Ракетный удар по Киеве 2 января - главные новости

Ночью и утром 2 января Россия осуществила массированную атаку по территории Украины, применив дроны-камикадзе и ракеты разных типов.

Кроме лквидированных вражеских целей в других городах, в Киеве силы и средства противовоздушной обороны 2 января поразили все вражеские БПЛА типа Shahed, более 60 ракет Х-101/Х555/Х-55 и 10 Х-47М2 "Кинжал".

Произошло падение обломков и возгорание зданий в нескольких районах Киева. Особенно тяжелые последствия в Соломенском районе, где произошло возгорание многоэтажки. По состоянию на вчера сообщалось о 49 пострадавших в доме в Соломенском районе и двух погибших. Госпитализировали 43 человека.

В уездных силах ВСУ информировали, что в ночь на 2 января 2024 года враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения различных типов, как это было несколько дней назад – 29 декабря 2023 года. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты. Основное направление удара-столица Украины. Защитники неба уничтожили в общей сложности 72 цели.

Ранее, в ночь на 29 декабря РФ также провела массированную атаку по Украине. Враг применил 158 средств воздушного нападения - ударные беспилотники и ракеты различного типа. Силам ПВО удалось сбить 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Попадания были зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье.

В столице были повреждены в результате удара станция метро, жилые и нежилые здания. Несколько дней продолжалась спасательная операция на территории поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе. Из-за значительного количества забывших и раненых в Киеве 1 января было объявлено Днем траура.

1 января в КМВА сообщали, что в течение суток в Шевченковском районе Киева из-под завалов деблокированы тела 8 погибших человек. Позже там сообщили, что найдена еще одна жертва.

Сегодня, 3 января, в КМВА сообщили, что возросло количество жертв ракетного удара, который российские оккупанты нанесли 29 декабря 2023 года.

Да, в больнице, от полученных травм в результате обстрела 29 декабря умер один человек. Таким образом, всего в результате ракетного удара в тот день погибли 30 человек еще 29 получили ранения.

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