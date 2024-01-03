В КГВА уточнили, что один человек умер в больнице из-за полученных травм.

В Киеве выросло число жертв ракетного удара, который российские оккупанты нанесли 29 декабря 2023 года.

Об этом речь идет в сообщении КГВА. "К большому сожалению, в больнице, от полученных травм в результате обстрела 29 декабря умер один человек", - уточняется в сообщении.

Таким образом, всего в результате ракетного удара в тот день погибли 30 человек еще 29 получили ранения.

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Ракетный удар по Киеву 29 декабря

Ночью и утром 29 декабря 2023 года РФ осуществила массированную атаку по территории Украины. Враг применил 158 средств воздушного нападения - ударные беспилотники и ракеты различного типа. Силам ПВО удалось сбить 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Попадания были зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот удар российских оккупантов по украинской территории, заявил, что мы обязательно ответим на каждый удар.

1 января этого года в КГВА сообщали, что в течение суток в Шевченковском районе Киева из-под завалов деблокированы тела 8 погибших. Позже там сообщили, что найдена еще одна жертва.

Первый день нового года в столице был днем траура по погибшим от ракетного удара 29 декабря.

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