Оккупанты изменили тактику ракетных обстрелов.

Во время массированных ракетных ударов по Украине 29 декабря и 2 января российские оккупанты били не по энергетической инфраструктуре, а по оборонным заводам.

Как сообщили в сводке разведки Великобритании, за эти две атаки Россия использовали значительную часть запасов ракет воздушного базирования, которые накапливала в последние месяцы.

По мнению британцев, то, что РФ сосредоточилась прежде всего на оборонной промышленности, а не на энергоинфраструктуре, свидетельствует об изменении тактики врага.

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Союзники отмечают, что оккупанты почти наверняка признают рост важности оборонно-промышленного комплекса при подготовке к длительной войне.

Война в Украине-ракетные атаки

По словам президента Владимира Зеленского, за пять последних суток враг выпустил по Украине не менее 500 ракет и дронов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине нужно больше систем ПВО Patriot для эффективного отражения атак врага. Именно они спасли Киев от катастрофы во время обстрела "кинжалами".

В Воздушных силах ВСУ прогнозируют, что до нового обстрела могут оставаться считанные дни, которые нужны РФ для накопления израсходованных ракет. После этого снова может быть обстрел.

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