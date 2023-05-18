Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки Российская Федерация не прекратила наносить удары не только по военным, но и по гражданским объектам.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в сводке сообщил, что враг бил ракетами, из авиации и РСЗО.

"Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях пока уточняется. За прошедшие сутки противник нанес 15 ракетных ударов, в том числе по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня", – говорится в сводке.

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В результате атак врага пострадали мирные жители, разрушены и повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

В Херсонской ОВА уточнили, что за минувшие сутки оккупанты совершили 90 обстрелов. Выпущено 529 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 3 раза (8 снарядов). Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, здания школы и магазина, линию электропередач, больницу.

"Из-за российской агрессии три человека (из них один ребенок) погибли, еще восемь (из них один ребенок) - получили ранения", – сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Ночные атаки РФ - что надо знать

Ночью в среду, 17 мая, российские оккупанты нанесли удар с разных ракет с разных направлений по Одессе. В ОВА сообщили, что большинство ракет были сбиты, но есть попадание в промышленную инфраструктуру. Один гражданский погиб, двое ранены.

В 4:00 утра 18 мая в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях по предварительной информации КМВА, зафиксировано падение обломков в одном из районов столицы.

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