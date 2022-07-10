Среди жертв были "VIP-раненые и убитые".

Более ста российских оккупантов были убиты, еще около 200 ранены во время атаки ВСУ по вражескому складу в Новой Каховке на Херсонщине.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Помните позавчерашний удар по складу-базе рашистов в Новой Каховке? Появилась более подробная информация. Удар произошел по пункту управления 49 армии, ПВО, и складу с ракетами к ПВО. По предварительным данным, более ста уничтоженных, около 200 раненых, половина из которых тяжелые, часть из которых не выживет", - сообщил он.

По словам Братчука, среди россиян были "VIP-раненые и убитые". На место россияне направляли срочные эвакуационные группы.

Как писал УНИАН, 8 июля в Новой Каховке на Херсонщине уже в третий раз уничтожили склад боеприпасов российских войск. В течение последних дней появлялись также сообщения о взрывах на складах оккупантов в Херсоне и Чернобаевке.

Советник главі Херсонской ОВА Сергей Хлань отметил, что подрыв складов оккупантов может быть элементом подготовки украинских защитников к контрнаступлению.

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