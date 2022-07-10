Атакованы командные пункты и скопления техники врага.

Украинские подразделения нанесли два удара по скоплению оккупантов на Херсонщине.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

"Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли два удара по командным пунктам, скоплению техники и полевых складах боеприпасов противника в районе Чернобаевки", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что потери российских оккупантов уточняются.

В целом на Южнобугском направлении оккупанты ведут обстрелы из артиллерий и сосредотачивают усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины.

"[Враг] обстрелял из ствольной артиллерии районы Лозового, Посад Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого", - говорится в сводке.

Напомним, Херсон и часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области пытаются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Оккупанты собираются провести "референдум" о присоединении временно оккупированной территории к РФ в сентябре. Южане оказывают сопротивление псевдореферендуму.

На днях жителей временно оккупированной Херсонской области призвали держаться подальше от скоплений вражеской техники или российских войск, поскольку "ВСУ идет".

8 июля в Новой Каховке на Херсонщине уже в третий раз уничтожили склад боеприпасов российских войск. На протяжении последних дней появляются сообщения и о взрывах на складах оккупантов в Херсоне и Чернобаевке.

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