Несколько десятков оккупантов могут быть ранены или убиты.

Утром в Новой Каховке на Херсонщине уничтожили склад боеприпасов российских войск.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Новая Каховка утром. Предварительно, минус БК (боекомплект - УНИАН), ПВО, и несколько десятков орков ранено/убито. Информация уточняется", - написал он и добавил соответствующее видео.

Как сообщил в эфире "Эспрессо" советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань, это уже третий прилет в Новую Каховку. Оккупанты, по информации советника главы ХОВА, пытались передислоцировать свои склады оттуда.

"В третий раз уничтожаются склады. Они постоянно передислоцируются, хотели перебазироваться в Каховку (расстояние между населенными пунктами около 14 километров - УНИАН), свои склады, но передислоцировали в какое-то другое место. И сегодня утром меткое попадание. Еще официальной информации нет, это информация свидетелей", - рассказал он.

По словам Хланя, взрыв был мощный, после него некоторое время было детонирование.

Подрыв складов оккупантов может быть элементом подготовки украинских защитников к контрнаступлению.

"Склады, которые они располагают подальше от линии фронта... Они думают, что у них обеспечен безопасный тыл. Но как мы видим - меткие попадания именно идут в склады боекомплектов. И это уже становится такой традицией. Истребляя тыловые запасы орков, мы как раз можем спокойно начать контрнаступательные действия. Я думаю, что это такая определенная подготовка, потому что в последние дни мы слышим постоянно о взрывах на складе оккупантов в его тылу - то ли в Херсоне, то ли в Новой Каховке, то ли в Чернобаевке", - добавил он.

Напомним, Херсон и часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области пытаются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Вместе с тем оккупанты определились с датой проведения фейковых референдумов на временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. Украсть украинскую территорию россияне планируют 11 сентября. Жители подвода оказывают сопротивление псевдореферендуму.

29 июня Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил о старте подготовки к "референдуму о присоединении к России". Точную дату предатель не назвал. Он уверен, что Херсонская область примет решение стать частью России.

Сейчас Россия перебрасывает часть своих сил на Донбасс, открывая Вооруженным силам Украины перспективы окружения и деоккупации Мелитополя и Херсона. Генерал Маломуж озвучил вероятные сценарии.

На днях жителей временно оккупированной Херсонской области призвали держаться подальше от скоплений вражеской техники или российских войск, поскольку "ВСУ идет".

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