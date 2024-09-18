По словам Подоляка, такие удары позволят "справедливо финализировать" войну в Украине.

Таких ударов, как сегодняшняя атака БПЛА на склад в Торопце Тверской области РФ, должно быть значительно больше. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, это позволит "справедливо финализировать" войну в Украине.

"Очень эффективно, очень эффектно, но мало. И в этом есть проблема сегодня. Потому что как раз такие уничтожения этой инфраструктуры, в том числе складской прежде всего, это оптимально будет влиять на события на линии фронта и будет существенно влиять на социальные последствия в РФ", - отметил он.

Подоляк считает, что благодаря таким ударам у россиян и в дальнейшем будет формироваться понимание, что война постепенно существенно увеличивает свое присутствие на их территории, "и тогда мы наконец будем видеть другую Россию, они будут в истерике, они будут давить на свою "элиту".

"Но для того, чтобы это масштабировать как раз таки нужно снятие этих неформальных запретов. И второе - существенное наращивание количества инструментов. Потому что одно дело - это дроны, а дело другое - это как раз атаки на расстоянии 100-200-300 км от линии фронта, или от государственной границы Украины с РФ, уничтожать это ракетами. Баллистическими. Соответствующей дальности", - считает советник руководителя ОП.

Удар по складу боеприпасов в Тверской области РФ

В ночь на 18 сентября город Торопец Тверской области России атаковали дроны. РосСМИ сообщили, что в регионе эвакуируют население.

Впоследствии в СНБО Украины рассказали подобие об ударе дронами по большому складу в Тверской области РФ. На складе враг, в частности, хранил ракеты к реактивной системе залпового огня "Град".

Позже Defense Express сообщило, что в Тверской области уничтожили 60-70 хранилищ с 30 тысячами различных боеприпасов. Это был большой и важный арсенал.

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