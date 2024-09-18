Взрывы раздавались в Брянской, Смоленской, Тульской и Орловской областях России.

В ночь на 18 сентября город Торопец Тверской области России атаковали дроны, вероятно, попав в склад боеприпасов. Из-за значительного пожара и детонации, губернатор области Игорь Руденя приказал частично эвакуировать население.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, силы ПВО продолжают сбивать БПЛА в небе над городом. Astra добавляет, что местных жителей вывозят в соседний город - Западную Двину.

Российские власти, как всегда, не признали поражение важного объекта. Вместо этого, местные власти заявляют, что "в результате падения обломков БПЛА" вспыхнул пожар.

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Кроме этого, взрывы раздавались в Брянской, Смоленской, Тульской и Орловской областях России.

Война в Украине - атака дронов по РФ

в начале сентября дроны Службы безопасности Украины нанесли удары по складу боеприпасов в Солдатском, Воронежской области РФ. На этом объекте хранились корейские ракеты.

После одной из атак военный эксперт Владислав Селезнев заявил, о рекордном ударе.

"Во-первых, 144 - это новый абсолютный рекорд. Одномоментно украинская армия задействовала именно такое количество дронов, именно об этом сообщает российское министерство обороны. Мол, они сбили 144 дрона. Сколько российское министерство обороны не сбило украинских дронов - оно об этом не сообщает", - добавил он.

Атаки дронов по России могут стать более регулярными, считает полковник и военный эксперт Сергей Грабский.

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