В дальнейшем планируются работы по демотажу аварийных элементов дома.

В Селидово (Донецкая область) завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания российских ракет по жилой многоэтажке.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. Отмечается, что запланированы работы по демонтажу аварийных элементов конструкции дома.

"Селидово. Аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара завершены. Погибли 4 человека и 3 человека травмированы", - говорится в сообщении.

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Селидово оказалось под ударом россиян - что надо знать

Напомним, что в среду, 15 ноября, российские оккупанты ударили ракетами по украинскому городу. В результате атаки был разрушен четырехэтажный жилой дом, на месте началась спасательная операция.

Сначала под завалами нашли тело одной женщины, впоследствии сообщалось об обнаружении еще одной жертвы.

В Национальной полиции информировали, что захватнические войска РФ ударили по Селидово четырьмя ракетами С-300. В результате обстрела подверглись разрушениям шесть многоквартирных домов и двадцать частных.

По состоянию на утро четверга, 16 ноября, на месте трагедии продолжали искать людей. Спасатели утром информировали, что под завалами могут находиться два человека. Впоследствии стало известно, что была найдена еще одна жертва.

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