Под завалами могут находиться два человека, отметили спасатели.

В городе Селидово (Донецкая область) в среду, 15 ноября, в результате смертоносного российского ракетного удара был частично разрушен жилой многоквартирный дом. По состоянию на утро четверга, 16 ноября, на месте трагедии продолжали искать людей.

Вторые сутки подряд продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы, сообщили в 7:57 в ГСЧС Украины. По данным спасателей, под завалами могут находиться два человека.

"Всего в результате российского ракетного обстрела г. Селидово, который состоялся 15 ноября, погибли два человека, три человека травмированы, спасены шесть человек, из которых один ребенок", - добавили в ведомстве.

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Селидово оказалось под ударом россиян - что надо знать

15 ноября стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по городу, в результате атаки произошло разрушение четырехэтажного жилого дома. Сначала под завалами нашли тело женщины, а потом стало известно еще об одной жертве.

По сведениям Нацполиции, враги нанесли удар по городу Селидово четырьмя ракетами С-300. По сведениям правоохранителей, в городе подверглись разрушениям шесть многоквартирных домов и 20 частных.

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