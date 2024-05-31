Точность поражения целей противника доразведывается, отметили в Генштабе ВСУ.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян, и ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил Вооруженных сил Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ", что в Краснодарском крае России.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, это произошло в начале суток 31 мая - на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора.

"Поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства с берегового ракетного комплекса "Нептун". Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей доразведывается", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что комплексная операция была проведена в координации с другими составляющими Сил обороны Украины. "Так, ударные БПЛА Сил обороны поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края", - отметили в Генштабе.

Подчеркивается также, что "современная" и "эффективная" российская противовоздушная оборона "снова оказалась бессильной против наших ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, которые используются для логистики и снабжения армии РФ".

Важные новости Украины насчет войны - что надо знать

Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины успешно поразили паромную переправу российских оккупантов в Крыму. Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.

В результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

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