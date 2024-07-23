В РФ обвинили Украину в ударе по парому в порту 'Кавказ': загорелось судно

Губернатор Кубани утверждает, что в результате удара по порту есть погибший.

В РФ утверждают, что украинские силы атаковали паром в порту "Кавказ".

Судно загорелось, якобы среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший, написал губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев во вторник, 23 июля, в своем Telegram-канале.

"Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ". Сейчас на месте работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет", - утверждает вражеский чиновник.

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В сети появилась информация, что по парому "знатно влупило". По сведения канала "Крымский ветер", в российских пабликах удаляют сообщения о "прилете" в порт.

"Все, в Z-паблике комментарии закрыли и удалили, люди слишком много правды писать там стали про "прилет" по парому в порту "Кавказ", - отмечается в сообщении.

"Крымский ветер" также писал, что после атаки в сторону порта "Кавказ" ехали автомобили скорой помощи и пожарные.

Справка УНИАН. "Кавказ" в Краснодарском крае РФ - это небольшой порт и железнодорожная станция, которые находятся на косе Чушка в Керченском проливе. На территории порта есть автомобильный паром, который соединяет Краснодарский край с пока еще подконтрольным россиянам Крымом.