На месте были найдены остатки российской зенитно-управляемой ракеты.

Удар по пляжу в Крыму - это работа российской ПВО, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Коваленко.

"Я не удивлен тому случаю, который произошел на одном из пляжей во временно оккупированном Крыму. Особенно, учитывая то, что на этом пляже было найдено, есть доказательное фото, остатки не ATACMS или Storm Shadow SCALP-G. Были найдены элементы зенитно-управляемой ракеты, которую используют российские войска. Поэтому вполне возможно, что это был выстрел в никуда ракеты, которая самоуничтожилась и упала на головы россиян, которые там отдыхали", - пояснил Коваленко.

Он также отметил, что сейчас российские операторы ПВО деморализованы из-за успешной работы украинских защитников и поэтому часто допускают ошибки в своей работе.

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"Сейчас в Крыму ситуация следующая: с апреля там системно уничтожаются их средства ПВО, такие как С-400, С-300 и не только. Кроме того, уничтожаются и очень важные узлы радиотехнического назначения. Также, уничтожаются комплексы РЛС. И это уменьшает эффективность российской ПВО. И, также, увеличивает уровень морально-психологического истощения. Иногда они реагируют на угрозы, которые не являются для них враждебными. Недавно был уничтожен российской ПВО их вертолет К-29. С чем это связано - с тем, что не работала система свой-чужой или с тем, что это нервное возбуждение операторов, или ошибки - они будут только увеличиваться в своем количестве", - добавил Коваленко.

Удар по пляжу в Крыму: что известно

В воскресенье стало известно, что российская ПВО сбила ракету над пляжем в Севастополе. По последним данным, в результате работы ПВО погибло 4 человека, еще 151 - пострадал.

Аналитики из Института изучения войны считают, что Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму, пытаясь сдержать украинские удары.

Между тем журналисты The Telegraph убеждены, что последний ракетный удар по оккупированному Крыму заставит США задуматься о недавнем решении смягчить правила использования американских ракет для ударов по России.

Ситуацию в Крыму прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк, обвинив Россию в попытке прикрыться гражданскими на территории временно оккупированного полуострова.

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