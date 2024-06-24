Москва уже возложила на Вашингтон ответственность за эту атаку.

Последний ракетный удар по оккупированному Крыму заставит США задуматься о недавнем решении смягчить правила использования американских ракет для ударов по России.

Об этом пишет The Telegraph. Пляж, над которым российская противовоздушная оборона вчера сбила ракету, находится примерно в 10 минутах езды от аэродрома Бельбек, с которого истребители летят наносить удары по гражданским объектам в Украине.

Журналисты отмечают, что украинские атаки на гражданские объекты в России или на оккупированных территориях "редки", но иногда фрагменты ракет падают "в стороне" от военных целей. Также обычно Украина бьет по объектам в Севастополе ночью, а не в середине дня.

Видео дня

В Министерстве обороны России заявили, что их ПВО "перехватила" одну из пяти американских ракет ATACMS, оснащенную кассетными боеприпасами. Оккупанты возложили ответственность за атаку на Соединенные Штаты.

"Украина не дала никаких комментариев, но этот удар вновь заставит Вашингтон задуматься о смягчении правил, которые он установил для Украины в отношении того, как она использует американские ракеты для удара по России. Украина хочет получить больше свободы для нанесения ударов по целям в глубине России, но Вашингтон опасается, что это приведет к эскалации войны", - говорится в статье.

Недавно США частично сняли запрет на удары по территории РФ из американского вооружения. На оккупированный Крым он не распространялся, поскольку полуостров является частью Украины.

Атака на Крым 23 июня

Напомним, в воскресенье российские военные сбили над пляжем в Севастополе ракету. Оккупанты заявили, что она "в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города".

Согласно последним данным, в результате падения осколков погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще 151 человек пострадал. Среди погибших - 9-летняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. "Я буду мстить за каждого убитого ребенка, который пострадал на этом пляже", - заявил он.

Местные жители жаловались на то, что во время атаки не включили сирены, также в сети писали о закрытых убежищах.

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