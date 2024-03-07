Конвой, в котором находились лидеры, посетившие город, ощутил на себе удар, и группа увидела "грибовидное облако" дыма.

Во время российского удара по Одессе в среду вражеская ракета взорвалась всего в 500 метрах от президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"По словам источника, конвой, в котором находились лидеры, посетившие город, ощутил на себе удар, и группа увидела "грибовидное облако" дыма".

Как сообщил CNN пресс-секретарь ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, в результате удара погибли пять человек, еще больше получили ранения, однако ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали.

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"Зеленский часто совершает рискованные поездки на передовую и приветствовал десятки мировых лидеров на Украине за более чем два года войны с Россией, но нападение в среду может стать одним из самых близких вызовов для президента. Близость удара к Мицотакису - лидеру страны-члена НАТО - также подчеркивает опасность таких визитов и потенциальные глобальные последствия конфликта", - отмечает издание.

Россия ударила по Одессе во время визита Зеленского

В среду, 6 марта, РФ ударила по Одессе во время встречи Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Участники встречи не успели даже спуститься в укрытие. По словам Мицотакиса, во время удара они находились в Одесском морском порту.

Впоследствии стало известно, что пять человек погибли в результате российского удара по портовой инфраструктуре Одессы.

В США, комментируя этот удар, заявили, что это еще раз демонстрирует, насколько критической является потребность украинских войск в средствах противовоздушной обороны.

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