Он уточнил, кому доверят подготовку "зеленых" в военном деле украинцев.

Мобилизованных должны обучать инструкторы с боевым опытом, которые понимают реалии и потребности войны.

Об этом заявил командующий Сухопутных войск Александр Павлюк в эфире национального телемарафона.

В частности, он пояснил, что обучение является непростым процессом, поскольку есть учебные центры, в которые в начале полномасштабной войны в день прилетало по 20-30 ракет.

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"Мы сейчас вынуждены рассредоточить войска по всей стране, и не можем полностью использовать мощности учебных центров. Учить людей должны военные с боевым опытом, они больше понимают реальность и потребности войны", - отметил Павлюк.

Командующий также рассказал, что инструкторов без боевого опыта отправляют на фронт, чтобы они его получили.

Он отметил, что для победы нам нужны подготовленные и обученные резервы, чтобы использовать их в нужное время.

"Мы делаем все, чтобы сохранить людей, это не всегда получается, война очень жестокая. Бригады восстанавливают за три месяца, и они снова будут готовы к выполнению задач", - добавил Павлюк.

Законопроект о мобилизации могут рассмотреть в сентябре

Ранее народный депутат, секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что законопроект о мобилизации в Верховной Раде, вероятно, рассмотрят во второй половине марта. По его словам, в ближайшее время депутаты будут заниматься рассмотрением правок к документу.

Украина может пойти в наступление в 2024 году

В марте Павлюк заявил, что Украина в 2024 году может провести контрнаступательные действия. Он отметил, что все делается для того, чтобы перехватить инициативу.

Командующий Сухопутных войск упоминал о том, что задача Украины - стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага, максимально сделать перегруппировку для вывода частей, которые нуждаются в восстановлении, а также создать ударную группировку и провести в этом году контрударные действия.

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