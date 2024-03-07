Тальки на Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака врага.

За сутки на фроне враг нанес 6 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба. Там отметили, что на Купянском направлении силами обороны отражено 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спирное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении силами обороны отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 16 атак в районах западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Также, за сутки противник совершил безуспешную атаку на позиции наших защитников.

Война в Украине: новости

на Авдеевском направлении россияне начали применять FPV-дроны в качестве разминировщиков минных препятствий. При этом по словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, морально-психологическое состояние оккупантов очень низкое, однако они все еще пытаются продвигаться вглубь украинской обороны.

Ранее Цехоцкий сообщал, что россияне ощутимо уменьшили количество сбросов КАБов на Авдеевском направлении после сбития их носителей.

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