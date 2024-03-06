Украинские правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства военного преступления россиян.

В результате российского ракетного удара по портовой инфраструктуре Одессы 6 марта погибли пять человек. Об этом изданию LIGA.net сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Враг ударил по портовой инфраструктуре города. Есть пятеро погибших. Количество раненых уточняется", - отметил Плетенчук изданию РБК.

При этом украинские правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства военного преступления россиян.

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Удар РФ по Одессе 6 февраля

ВС России нанесли ракетный удар по Одессе незадолго до встречи Зеленского с премьер-министром Греции. Президент Украины заявил, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие

Об атаке на Одессу сообщило греческое издание "Прото Тема". По данным журналистов, ракетный удар по Одессе был нанесен незадолго до встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Взрыв прогремел в 150 метрах от места, где на тот момент находилась греческая дипломатическая делегация. Ее члены сообщили, что с ними "все в порядке", пишет газета.

По словам Кириакоса Мицотакиса, во время удара они находились в Одесском морском порту. Зеленский и его штаб показывали порт и рассказывали о его значении, а также о том, что надо, чтобы расширить возможности морского коридора для гражданских судов.

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