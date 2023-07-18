Патрульные показали последствия атаки оккупантов по городу.

Ночью, во время массированного удара по Одессе, части сбитой ракеты упали на частный жилой дом, и придавили пенсионера в его постели.

В частности, пресс-служба областного управления патрульной полиции обнародовала видео с бодикамер правоохранителей, которые первыми прибыли на место падения обломков.

В управлении напомнили, что во время вражеской атаки обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены портовые объекты и несколько частных домовладений, в одном из них ранения получил пожилой мужчина.

"Патрульные, которые первыми прибыли на место происшествия, увидели отверстие в крыше дома. Зайдя в помещение, обнаружили гражданина, которого прижало остатком ракеты и он не мог двигаться. Инспекторы вместе с жителями соседних домов вытащили мужчину из-под обломков", - рассказали в пресс-службе.

Полицейские вызвали на место все экстренные службы и до приезда медиков контролировали состояние здоровья пенсионера. Также инспекторы оградили место происшествия и по прибытию экипажа скорой помощи передали им раненого.

На видео зафиксировано, как правоохранители вместе с соседями дедушки вытаскивают его и-под завалов, пострадавший кричит от боли. Как оказалось, кроме полученных ночью ранений, у него больная рука, за которую его нельзя было тянуть.

В доме он был вместе со своей женой - пожилая женщина никак не могла помочь мужу, потому что сама больна и ей не хватало сил. По словам соседей, ночью она смогла выйти на улицу и звала на помощь.

Россия атаковала юг - главное

Ночью 18 июля враг атаковал Одесскую и Николаевскую области более двух десятков ударных дронов, а затем - выпустил по городу шесть ракет морского базирования типа "Калибр".

Все ракеты и дроны уничтожены силами противовоздушной обороны. К сожалению, обломки сбитых ракет и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил 74-летний мужчина.

Вас также могут заинтересовать новости: