Российские военные целенаправленно били по портовой инфраструктуре, но мощности не пострадали.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, чего именно оккупанты пытались достичь, реализуя по Одессе в ночь на 18 июля столь мощный удар.

Свое мнение о тактике врага она высказала во время брифинга в медиа-центре "Украина-Одесса". По ее словам, речь идет о массированной, мощной, смешанной атаке, которую захватчики заранее запланировали.

"Враг применил различные виды вооружения, очевидно, пытаясь запутать силы противовоздушной обороны, максимально их обойти. Но результативность нашей ПВО, как всегда, - на высоте: 21 "Шахед" уничтожен над Одесщиной, когда они заходили с моря, четыре - над Николаевщиной. Затем они применили ракеты типа "Калибр", - рассказала Гуменюк.

Она добавила, что эти ракетоносители длительное время дежурили в Черном море, но враг их не применял. Такая ситуация вызвала определенное напряжение и уровень ракетной опасности украинские военные оценивали, как очень высокий.

Спикер подчеркивает, что этой ночью враг применил большое количество дорогих ракет, но такая "роскошь" была реализована под аккомпанемент определенных высказываний: "Это ответочка" - такие лозунги неслись из российских пропагандистских источников.

Гуменюк считает, эта тактика назревала у оккупантов длительный период, и украинские защитники были готовы к подобному удару.

"В Одессе враг направил свои усилия именно на портовую инфраструктуру. Последствия воздушного боя, взрывная волна, повредила, в том числе некоторые объекты портовой инфраструктуры, но производственные мощности порта не повреждены. Также над частным сектором сбили ракеты, часть одной из них упала на частный дом", - констатировала спикер.

Также она прокомментировала тот факт, что почти сразу после начала удара в российских пропагандистских СМИ появилось видео, на котором зафиксирована вспышка в районе порта. По словам Гуменюк, предположительно, неизвестные зафиксировали и "слили" боевую работу - уничтожение ракеты ракетой. В этом случае речь идет о преступлении, которое инкриминируется ст. 114 УК. На данный момент правоохранители проводят соответствующие мероприятия по выявлению злоумышленников.

Ночью оккупанты запустили по Одессе шесть "Калибров"

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 июля враг коварно атаковал юг Украины - Одесскую и Николаевскую области. В частности, по Одессе захватчики сначала направили несколько волн ударных дронов, затем было выпущено по городу шесть "Калибров".

Все ракеты и более двух десятков дронов было уничтожено силами противовоздушной обороны, но обломками сбитых ракет, а также взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил 74-летний мужчина, он госпитализирован.

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