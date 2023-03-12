Под обстрелом оккупантов оказался Очаков.

В ночь на воскресенье, 12 марта 2023 года, российские оккупационные войска ударили по Очакову Николаевской области. Враг бил из РСЗО со стороны Кинбурнской косы.

Как отметил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram, в результате атаки загорелись несколько автомобилей. На месте работают сотрудники ГСЧС и полиции.

"Предварительно без жертв. Граждане г. Очаков, будьте в безопасности!" – добавил Шайхет.

Видео дня

Ситуация на Николаевщине: последние новости

11 марта в селе Лиманы Николаевской области прогремел взрыв. Мужчина нашел на огороде неразорвавшийся кассетный снаряд и принес его во двор, однако там играл маленький ребенок. Мальчик получил осколочные ранения.

На Николаевщине также не прекращают бороться с вражескими корректировщиками. В Николаеве задержали женщину, которая корректировала российские ракетные удары по городу.

В то же время в Очакове несколькими днями ранее задержали российского агента, который собирал информацию для захвата города россиянами. Мужчина оказался бывшим командиром одного из центров спецопераций Вооруженных сил Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: