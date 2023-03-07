Агентом ГРУ оказался бывший командир одного из центров специальных операций ВСУ, который впоследствии устроился на работу в Очаковский горсовет.

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который собирал разведданные для захвата власти в городе Очаков Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "Контрразведка СБУ сорвала планы РФ по созданию условий для оккупации территории прибрежных районов Николаевской области. В результате масштабной спецоперации в Очакове задержан агент главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ), который собирал разведданные для захвата украинского города", - говорится в сообщении.

По данным следствия, российская военная разведка отработала ему задачу склонить к сотрудничеству с оккупантами руководство городских властей. За это мэру города предлагали "избрать должность" в случае захвата южного региона.

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"Однако он проявил патриотическую позицию, сообщил СБУ о попытках вербовки и способствовал разоблачению враждебных планов", - отметили в ведомстве.

Правоохранители установили, что агентом ГРУ оказался бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины, который впоследствии устроился на работу в Очаковский городской совет.

По данным СБУ, после полномасштабного вторжения с должностным лицом установила связь российская военная разведка для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"Установлено, что он находился на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником ГРУ – Колесниковым Сергеем Александровичем, 31.07.1971 г. р., уроженцем Украины. Именно по его указанию чиновник скрыто собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны, которые задействованы в защите прибрежных районов. Для этого пытался использовать свои связи среди бывших военных и действующих чиновников", - сказано в сообщении.

Также предатель занимался формированием собственной разветвленной сети информаторов для сбора и передачи разведданных в пользу страны-агрессора.

Во время обысков по месту жительства вражеского агента сотрудники СБУ обнаружили "тайный" телефон, который он использовал для конспирированной переписки с оккупантами.

Кроме этого, были изъяты тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения").

Ситуация в Очакове

Российские оккупанты систематически наносят удары по Очакову. Так, 9 января они обстреляли портовую инфраструктуру города. В результате атаки было разрушено несколько админзданий, также были повреждены дома и больница. Ранения получили десять человек, среди них - двухлетний ребенок.

А осенью прошлого года в Очакове оккупанты уничтожили элеватор с тысячами тонн зерна.

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