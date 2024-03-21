Количество пострадавших возросло до шести.

Баллистическая ракета, которую сегодня российская армия запустилапо Николаеву, попала в промышленное предприятие.

Как сообщают Силы обороны юга Украины в своем официальном Telegram-канале, после обеда захватническая армия ударила баллистикой по Николаеву - ракета была выпущена с территории временно оккупированного Крыма. "Враг продолжает террор юга Украины", - отмечают военные.

В результате ракетной атаки повреждено промышленное предприятие. На месте происшествия возник пожар, его оперативно ликвидировали. "К сожалению, есть жертвы. Уже известно о 6 раненых работниках. Одна женщина погибла", - рассказали в Силах обороны.

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По данным главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, одному из шести раненых помощь оказана амбулаторно.

Ракетный удар по Николаеву 21 марта: что известно

Напомним, сегодня, 21 марта, в Николаеве прогремел громкий взрыв. Вскоре стало известно, что захватчики нанесли баллистический удар по городу.

В областной военной администрации сообщали о трех пострадавших женщинах и мужчине, еще одна женщина погибла. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что продолжается обследование жилого сектора.

Напомним, что 17 марта российские оккупанты также нанесли по Николаеву баллистический удар. Тогда также погиб человек, еще девять были ранены, из них двое детей.

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