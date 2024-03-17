Уже известно, что в результате вражеской атаки пострадали пять человек.

Сегодня, 17 марта, российская армия атаковала Николаев баллистическими ракетами, уже известно о попаданиях.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким во время воздушной тревоги. "Был прилет по Николаеву. С места, что прилетело по Одессе... И повторный пуск такой же. Два прилета есть... В прощеное воскресенье, надо ли прощать к*цапов, что они нас обстреливают баллистикой?", - написал чиновник в своем Telegram-канале. Потом Ким добавил, что уже известно о двух пострадавших, они в состоянии средней тяжести. После этого чиновник добавил, что в областном центре уже пятеро пострадавших.

О попадании по областному центру также сообщил мэр города Александр Сенкевич. "Взрыв в Николаеве. Выясняем...", - сообщил он. Позже городской голова добавил, что есть "еще один". Очевидцы пишут, что видят над городом дым.

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Глава областного центра добавил, что на месте попадания есть разрушения. "Сейчас ситуация следующая. Повреждено много частных домов - окна, крыши. Повылетали окна и в квартирах. Повреждены машины", - рассказал Сенкевич.

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Напомним, 15 марта российская армия нанесла по Одессе удары двумя ракетами типа "Искандер-М". Попадание произошло в жилом секторе, в рекреационной зоне.

Сначала была запущена одна ракета, а через небольшой промежуток времени, когда на место на помощь людям прибыли представители соответствующих служб, враг нанес повторный удар. В результате атаки погиб 21 человек, десятки - в больницах. Среди погибших - полицейские, бывший вице-мэр, два спасателя, фельдшер "скорой".

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