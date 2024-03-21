По городу снова запустили баллистическую ракету.

Сегодня, 21 марта, российская армия нанесла ракетный удар по Николаеву, уже известно о погибшем и раненых. О том, что захватчики нанесли удар по городу, сначала сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Впоследствии он сообщил, что есть четверо пострадавших - три женщины и мужчина. Кроме того, еще одна женщина погибла.

"Поиски еще продолжаются", - подчеркнул чиновник.

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Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что в городе прогремел громкий взрыв - враг нанес удар баллистикой.

"Делаем объезд по жилому сектору. По многоэтажной застройке - без повреждений. Обследуем частный сектор", - добавил городской голова.

Атаки РФ на Николаев

Как сообщал УНИАН, недавно, 17 марта, днем во время воздушной тревоги российская армия атаковала Николаев баллистикой, произошло попадание. Речь шла о том, что ракеты были запущены с того же места, с которого захватчики запускали ракеты по Одессе 15 марта - то есть, из Крыма. Власти Николаева сообщали о пяти раненых. На следующий день стало известно, что в результате ракетной атаки в больнице погиб один человек, еще девять человек получили ранения, из них двое детей.

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