Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту, повреждены также жилые дома, сети наружного освещения, транспортная инфраструктура.

В результате ракетной атаки россиян, которая была осуществлена вчера, 17 марта, около двух часов дня по Николаеву, погиб один человек, еще девять ранены.

Об этом сегодня утром сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Киму в Telegram.

"Днем, 17 марта, в 13:55 и 14:07 враг ударил баллистикой по инфраструктурному объекту в Николаеве, выпустив из временно оккупированного Крыма две ракеты, вероятно Искандер-М. В результате ракетной атаки в больнице погиб один человек, еще девять человек получили ранения, из них двое детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

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По данным главы ОГА, в городе повреждены частные и многоквартирные дома, гражданские автомобили. Также разрушены участки сети наружного освещения, часть трамвайных путей и контактной сети. Ведутся восстановительные работы.

Он добавил, что также вчера в 11:39 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины в Николаевском районе. "Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Обстрел Николаева - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера днем Ким во время воздушной тревоги сообщил, что российская армия атаковала Николаев баллистикой, и есть попадания. По его словам, в областной центр "прилетело" с того же места, с которого захватчики запускали ракеты по Одессе (15 марта). В ОГА отмечали, что было два "прилета". Местные власти сообщали о пяти раненых.

К вечеру стало известно, что в больнице умер один человек, которого доставили после обстрела. Количество пострадавших возросло до шести человек, из них один - ребенок.

В Силах обороны юга Украины отметили, что тактика действий россиян при атаке по Николаеву идентична предыдущему удару по Одессе: ударив одной ракетой, через несколько минут враг повторил удар в то же место. В результате атаки погиб 21 человек, десятки - в больницах. Среди погибших - полицейские, бывший вице-мэр, два спасателя, медики, сотрудник образовательного учреждения.

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