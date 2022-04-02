30 марта и 1 апреля в Белгороде прошла серия взрывов на складах боеприпасов и нефтебазе.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал по просьбе журналиста Fox News взрывы складов с боеприпасами и нефтебазы в Белгороде.

Во время интервью у Зеленского поинтересовались, были ли взрывы в российском пограничном городе осуществлены украинскими войсками.

Украинский глава ответил: "Извините, я не обсуждаю ни один из моих приказов как главнокомандующий. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными ВСУ и тогда, когда они разговаривают со мной".

"Для нас важно, чтобы весь мир знал, что мы – страна, которая находится в состоянии войны. На нас напали. Вот что важно. Это самая большая трагедия. И сегодня слушать эти сообщения о том, что что-то где-то там взрывается, пока идет война в Украине – честно говоря, непрофессионально об этом говорить. Они (россияне – ред.) оккупировали нашу территорию. Они напали на нас. Эта война длится уже 8 лет, поэтому, чтобы не произошло в той или иной ситуации, мне сложно комментировать", - добавил Зеленский.

Взрывы в Белгороде: что известно

Вечером, 30 марта, в Белгороде взорвались склады с боеприпасами. В России сразу же заявили, что причиной инцидента стал "человеческий фактор".

Мощные взрывы прогремели и в районе села Красный Октябрь в Белгородской области Российской Федерации. Предварительно, пострадали четверо российских военных.

В Генштабе, комментируя взрывы на складах в РФ, отметили, что россияне продолжают хранить и использовать устаревшие боеприпасы. Пожар произошел в связи с нарушением требований безопасности эксплуатации, официально заявили в Украине.

1 апреля произошел еще взрывы на нефтебазе посреди города. Минобороны РФ обвинило в этом ВСУ, однако в Минобороны Украины ответили, что за взрывы на территории России ответственность несет только российское командование.

Из-за пожаров в Белгороде поставки топлива и боеприпасов для войск России под Харьковом оказались под угрозой, констатировала британская разведка.

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