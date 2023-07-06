Оккупанты говорят, что били "высокоточным оружием".

В России заявили, что во время ракетного удара по Львову якобы поразили военные объекты.

Заявление Министерства обороны Российской Федерации цитируют российские пропагандистские СМИ. "Сегодня ночью нанесен удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства", - заявили оккупанты.

Захватчики говорят, что поразили "все назаченные объекты", нанеся урон "стратегическим резервам противника".

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Удар по Львову: последняя информация

Напомним, в ночь на 6 июля российские захватчики обстреляли Львов. Позже в сети появились видео разрушенных зданий и разбитых автомобилей.

Известно, что российская ракета попала в многоквартирный дом, пострадали не менее 40 людей, 13 из них госпитализировали. На месте продолжают работать спасатели, идут работы в 1, 3 и 4 подъездах.

На сейчас известно о четырех погибших: Анастасия, 32 года, ее мать Мирослава, 60 лет, Михаил, 35 лет, Ирина, 63 года.

По данным властей, в результате атаки разрушено 35 домов, повреждены учебные заведения, общежития и офисный центр.

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