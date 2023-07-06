Во Львове объявлен двухдневный траур по погибшим в результате ракетного удара.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем официальном Telegram-канале. "Объявляем во Львове двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город. Вечная память", - говорится в сообщении.
По последним данным спасателей, на месте удара продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы в 1, 3 и 4 подъездах разрушенного дома.
Психологи ГСЧС помогли 112 людям. К работам привлекли 176 спасателей, 31 единицу техники и два кинологических расчета.
Удар по Львову: что известно
Как известно, сегодня ночью во Львове слышали громкие взрывы. Впоследствии стало известно, что во время атаки российская ракета попала в многоквартирный дом, разрушив значительную его часть.
Спасатели продолжают искать людей под завалами. Сейчас известно о 4 погибших, около 40 пострадавших, из которых 13 госпитализированы.
Город имеет в целом значительные разрушения от ракетного удара: разрушено 35 домов, повреждены учебные заведения, общежития, большой офисный центр, а также 57 автомобилей.
Садовый сообщал, что 60 домов подверглись серьезным поражениям, город выделит 100 миллионов гривен на восстановление разрушенных домов.
Сейчас всем львовянам, потерявшим жилье, предложили временно проживать в гостинице или в модульном городке.