По последним данным, погибли четыре человека.

Во Львове объявлен двухдневный траур по погибшим в результате ракетного удара.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем официальном Telegram-канале. "Объявляем во Львове двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город. Вечная память", - говорится в сообщении.

По последним данным спасателей, на месте удара продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы в 1, 3 и 4 подъездах разрушенного дома.

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Психологи ГСЧС помогли 112 людям. К работам привлекли 176 спасателей, 31 единицу техники и два кинологических расчета.

Удар по Львову: что известно

Как известно, сегодня ночью во Львове слышали громкие взрывы. Впоследствии стало известно, что во время атаки российская ракета попала в многоквартирный дом, разрушив значительную его часть.

Спасатели продолжают искать людей под завалами. Сейчас известно о 4 погибших, около 40 пострадавших, из которых 13 госпитализированы.

Город имеет в целом значительные разрушения от ракетного удара: разрушено 35 домов, повреждены учебные заведения, общежития, большой офисный центр, а также 57 автомобилей.

Садовый сообщал, что 60 домов подверглись серьезным поражениям, город выделит 100 миллионов гривен на восстановление разрушенных домов.

Сейчас всем львовянам, потерявшим жилье, предложили временно проживать в гостинице или в модульном городке.

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