После удара по Кремлю Путин собирался утопить Киев в крови, но не смог этого сделать.

Вся Россия является полем боя, местом ведения войны. Легитимное место ведения войны – это вся территория РФ. Однако только военные цели являются легитимными.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив при этом, что при ведении там боевых действий нужно стараться избежать жертв среди гражданских, и запрещено применять неизбирательное оружие, как этим занимается Россия.

"Мы действительно увеличиваем банк целей, потому что нам чтобы проводить наше наступление, нужно отрезать им логистику, склады, проводить военные диверсии в их тылах. Мы уничтожаем эти цели, их количество будет увеличиваться, поскольку у нас улучшаются средства доставки. Нам наверняка будут постепенно разрешать использовать все больше и больше западных технологий для таких ударов. Это очень важная работа", - заявил политтехнолог, отметив при этом, что удар по куполу Кремля – это скорее исключение.

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"Этим мы хотели показать Путину, что он – в прямом доступе у нас, и когда понадобится, прилетит ракета, а их ПВО не работает. Это отдельная история, символическая больше. А Кремль, что ему остается делать. У них случилось двойное горе. Вы безусловно знаете про ракету "Кинжал". До этого мы ее никогда не сбивали, и не только мы. С 1991 года ни разу не сбивали баллистических ракет. Тогда та же система Patriot более ранних версий сбивала баллистику в Израиле", - заявил эксперт.

"И теперь представьте себя Путиным. Вам по куполу влетели два беспилотника, вы вызываете своих и говорите, чтоб прямо сейчас ударить по Верховной Раде. И "Кинжал", потому что его сбить "невозможно", летит в ВР. Но его сбивают. И Путин такой: "Что, даже это не могу? Что, вообще?" И заметьте, после этого он целую ночь еще бомбит, пытается хотя бы беспилотниками поджечь. А потом 15 ракет летят на Киев и все сбиты. И выясняется, что все", - заявил эксперт, отметив при этом, что Путин ничего не может сделать.

"Он даже не может ответить на удар по Кремлю, у него нечем. Это первое унижение. А дальше еще одна вещь. Раньше не известно было, сможет ли Patriot сбивать "Кинжалы", поскольку нельзя было проверить на практике. А это потенциальный носитель ядерной боеголовки, которой угрожал всем Медведев. Теперь, сбитие "Кинжала" системой Patriot, которых у США сотни и тысячи, означает, что нет больше ядерной угрозы со стороны РФ. Чем они будут стрелять по западному миру? Ядерными ракетами? А зачем Западу теперь бояться ядерного шантажа РФ, когда они сбивают их ракеты. Вот какой вопрос интересный возникает", - отметил эксперт.

Удар по Кремлю

Атака на Кремль двумя беспилотниками была совершена в ночь на 3 мая. Россия бездоказательно обвинила в инциденте Украину, а Дмитрий Медведев даже призвал убить Владимира Зеленского.

Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность нашей страны к взрыву беспилотника над Кремлем.

Sky News писал о том, что по мнению чиновников Минобороны Великобритании, Россия инсценировала этот удар, поскольку имеет для этого гораздо больше мотивов. А вот для Украины такая атака на Кремль не выгодна с военной точки зрения.

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