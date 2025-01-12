Из Новогродовки россияне могут бить по Покровску практически из всех средств прямого огня.

Удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области, существенно усложнил вероятное наступление оккупантов на Покровск. Об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что из Новогродовки россияне могут бить по Покровску практически из всех средств прямого огня, включая беспилотники ближнего радиуса действия.

"Но близость россиян к Покровску также приводит их в зону действия собственного оружия малой дальности Покровского гарнизона - и его многочисленных разведывательных беспилотников: первого звена "цепи убийства", которая завершается взрывом российского штаба", - говорится в статье.

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По мнению авторов, поскольку главная битва за Покровск начнется в ближайшие дни или недели, и большее количество российских войск приблизится к городу, их командиры и командный штаб также приблизится к городу:

"Украинцы будут их искать, готовить удары ракетами и бомбами".

Удар по командному пункту РФ в Новогродовке

Как сообщал УНИАН, ВСУ поразили командный пункт врага в Донецкой области. В Генштабе уточнили, что Силы обороны нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка.

Эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупантов.

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