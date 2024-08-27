По его словам, плотина не может быть уничтожена полностью.

Разрушить плотину Киевской гидроэлектростанции ракетными ударами почти невозможно, заявляет декан факультета естественных наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" Евгений Хлобыстов.

"Нужно такое количество прямых попаданий в плотины Киевской гидростанции, что это уже в области фантастики. Поэтому мы не ожидаем никаких катастроф по этому поводу", - пояснил он в эфире Radio NV.

По словам ученого, плотина не может быть уничтожена полностью, поэтому даже повреждение станции не приведет к катастрофе. Речь может идти об определенном подтоплении территории столицы, добавил он.

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"Мы просто должны осознавать, что худшее, что может произойти, - это временный выход из строя Киевской гидростанции, не генерирование ею электроэнергии. И тогда мы снова оказываемся в определенном дефиците, особенно это касается киевлян", - сказал Хлобыстов.

Удар по Киевской ГЭС

Напомним, прошлой ночью Россия осуществила комбинированную атаку по Украине, убив семь человек и ранив еще 47.

Утром в сети распространили кадры удара по Киевской гидроэлектростанции. Forbes со ссылкой на топ-менеджера государственной энергокомпании пишет, что она оказалась под атакой ракет и дронов.

Сообщается, что ГЭС получила повреждения, однако это не привело к прорыву плотины или другим критическим последствиям.

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