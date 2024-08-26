Руководитель Центра противодействия дезинформации успокаивает, что для Киевщины угрозы повторения последствий подрыва Каховской ГЭС нет.

Разрушить ракетами плотину Киевской гидроэлектростанции невозможно, отмечает глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Об этом он написал в Telegram после того, как z-паблики начали активно распространять видео и тему разрушения Киевской ГЭС в результате сегодняшней атаки РФ.

"Относительно плотины Киевской ГЭС - угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более", - отметил Коваленко.

Видео дня

Комбинированная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, ночью россияне начали массированную комбинированную атаку по Украине, которая продолжается и сейчас в ряде областей. Враг запускает как ударные БПЛА, так и ракеты различных типов.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, уже есть много повреждений в энергетике в результате этой атаки. Но везде, где есть отключения электричества, уже продолжаются восстановительные работы, заверил он.

В российских пабликах распространяют видео о попадании в Киевскую ГЭС.

Еще в июне россияне заговорили о возможности взорвать дамбу Киевской ГЭС, чтобы затопить столицу. В частности, это предложил главный российский пропагандист Владимир Соловьев.

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, директор Агентства реформирования сектора безопасности Виктор Ягун тогда отреагировал на это, отметив, что дамбу Киевской ГЭС, как и любую другую, невозможно разрушить с внешней стороны. По его объяснению, у РФ не хватит мощности для разрушения дамб извне, поскольку для этого нужно "целенаправленно в одну точку бить 20 ракетами".

Он подчеркнул, что разрушить дамбы можно исключительно изнутри, так, как сделала Российская Федерация, контролируя каховскую дамбу.

Киевская ГЭС расположена недалеко от столицы Украины на реке Днепр. Это верхняя (первая) ступенька Днепровского каскада гидроэлектростанций.

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