Спасатели уже потушили пожары и разбирают завалы.

В Киеве работники ГСЧС потушили пожары в Оболонском и Дарницком районах, которые возникли в результате ночного российского обстрела. В Оболонском районе, в частности, от атаки пострадал бизнес-центр, где размещены офисы телеканалов.

По данным ГСЧС Украины, сейчас на местах пожаров продолжается разбор завалов и аварийных конструкций. В ведомстве добавили, что от вражеской атаки на столицу один человек погиб и трое пострадали.

Как сообщили на канале FREEДОМ, в результате удара по бизнес-центру в Оболонском районе пострадали помещения телеканалов FREEДОМ, "Дом", редакций UATV (английская, испанская, арабская, португальская), The Gaze, а также диджитал-отдела и технических служб.

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Там добавили, что на момент обстрела в здании работников не было, поэтому никто не пострадал.

В то же время Минобороны государства-агрессора сделало циничное заявление, что был нанесен "групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиях оборонно-промышленного комплекса, задействованных в производстве БПЛА".

Российский обстрел 6 апреля: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, ночью Россия запустила по Украине более 20 ракет и сотню БПЛА. Под ударом оказался Киев, в столице многочисленные разрушения и пожары, есть погибший и раненые. В Воздушных силах сообщили, что подтверждено сбитие 53 воздушных целей - 13 ракет и 40 БПЛА. В частности, сбито 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ; 6 крылатых ракет "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские удары по Украине, отметив, что российский диктатор Владимир Путин демонстрирует желание продолжать воевать и убивать и что давления на РФ, чтобы заставить ее прекратить войну, пока недостаточно. Он добавил, что ночью россияне, кроме Киева, били также по Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

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