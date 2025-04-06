Взрывы раздавались в нескольких областях.

Российскими военными были осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря, ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС, а также баллистических ракет.

Обновлено 06:01. Ракеты в Черкасской области двигаются в южном направлении, - ВС.

Обновлено 05:54. Ракеты на востоке Киевщины и на севере Черкасской области, курс - юго-западный. Кличко сообщил, что в Дарницком районе медики госпитализировали двух пострадавших.

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Обновлено 05:48. Из-за атаки на Киев есть пострадавшие, сообщил городской голова Кличко без уточнения количества. Пожары зафиксированы в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города, добавил он.

Обновлено 05:40. Первые ракеты Х-101 с Ту-95МС заходят через Сумщину и Черниговщину, - мониторинговые каналы.

Воздушные силы сообщают о ракетах с севера через Черниговскую область курсом на юг.

Обновлено 05:28. В результате вражеской атаки зафиксировано возгорание в Дарницком и Оболонском районах. На место едут спасатели, - Киевская ОВА.

Кличко сообщил о падении обломков в двух местах в Оболонском районе столицы на территории нежилой застройки.

Обновлено 05:16. Кличко сообщил о вызове медиков в Дарницкий район столицы. Также зафиксирован вызов медиков в Оболонский район столицы.

Обновлено 05:02. Сообщается о громких взрывах в Киеве из-за атаки баллистических ракет.

"Взрывы в столице. Работает ПВО", - сообщил мэр Виталий Кличко.

Обновлено 04:24. Отбои тревог во многих областях Украины.

Обновлено 03:51. В Киеве активно работает ПВО, сообщают в КОВА.

Обновлено 03:37. "Шахеды" в направлении Киева.

Обновлено 03:15. Доразведка по крылатым ракетам, но остается угроза "шахедов".

Обновлено 02:57. Крылатые ракеты на Умань.

Обновлено 02:49. Ракеты вернулись на Киевщину в направлении Белой Церкви.

Обновлено 02:40. Ракеты развернулись на Коростень. Новая группа КР летит из Херсона курсом на Николаевщину.

Обновлено 02:25. Ракеты в Винницкой области двигаются в сторону Хмельнитчины и Житомирщины. Подлетают к Староконстантинову и Житомиру.

Обновлено 02:20. Ракета на Винницу.

Обновлено 02:15. Ракеты из Черкасской области летят на Виннитчину/Киевщину.

Обновлено 02:11. Ракеты на Умань. В Киеве раздались взрывы, сообщает Суспильне.

Обновлено 02:04. Ракеты из Николаевской летят на Кировоградскую область, также ракета на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный.

Обновлено 02:00 Ракеты на востоке Николаевской области движутся в северо-западном направлении.

"Ракета с Херсонщины на Николаевщину северо-западным курсом", - сообщили Воздушные силы.

Атаки РФ по Украине

В воскресенье, 6 апреля, в Украине объявили Днем траура по погибшим в результате атаки РФ по Кривому Рогу, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Кулеба напомнил, что в результате ударов баллистикой и "шахедами" по Кривому Рогу погибло 19 человек, 74 получили ранения.

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