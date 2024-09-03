Отмечается, что в режиме "земля-земля" эти зенитные ракеты имеют крайне низкую точность попадания.

Во время комбинированного удара по Киеву утром 2 сентября российские войска применили зенитную ракету типа 48Н6ДМ от комплекса С-400 в режиме "земля-земля". Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на источники.

Отмечается, что ракету успешно уничтожили средствами украинской противовоздушной обороны:

"Приводим фото, которое одновременно подтверждает факт применения врагом столь опасного образца ракетного вооружения при ударе по Киеву, и факт того, что эта 48Н6ДМ была сбита нашей ПВО". Видео дня

В издании отметили, что особая опасность применения 48Н6ДМ к С-400 в режиме "земля-земля" состоит в том, что эти зенитные ракеты имеют крайне низкую точность попадания, и в первую очередь могут угрожать гражданской инфраструктуре и обычным жителям.

"Тем более, что зенитные ракеты этого типа обладают достаточно мощной боевой частью массой 180 килограммов, снаряженной значительным количеством обломков, что усиливает поражающий эффект при попадании по объектам гражданской инфраструктуры", - отметили в Defense Express.

В итоге практика показала, что Киев защищен лучше, чем столица страны-агрессора, куда долетают украинские дроны-камикадзе, добавили в издании.

Удар России 2 сентября - что сообщалось

Напомним, в ночь на 2 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской, Сумской и Харьковской областям, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными БПЛА. По данным ВС ВСУ, россияне запустили по Украине 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области.

Всего же было обнаружено 58 воздушных целей - 35 ракет различных типов и 23 дронов. В результате боевой работы сбили 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23; 13 крылатых ракет Х-101; 20 ударных БПЛА Shahed-131/136.

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