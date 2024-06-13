По данным ВМС ВСУ, оккупанты продолжают защищать Крымский мост с помощью авиации и сужают к нему проход с помощью барж.

Сейчас российские захватчики всеми возможными средствами пытаются "прикрыть" незаконно построенный Керченский мост, но в ВМС ВСУ говорят, что надежды противника на новейшее ПВО оказались напрасными. Это подтверждает уничтожение Силами обороны в ночь на 12 июня зенитно-ракетного дивизиона С-300 неподалеку Бельбека и попадание в дивизионы С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.

"Пока мы можем констатировать, что фактически системы ПВО (противника - УНИАН) фактически не способны защитить от тех мер поражения, которые сейчас применяются ВСУ для уничтожения военных объектов в Крыму. Даже учитывая так называемую систему "Триумф" - С-400 - это у них топовая система противовоздушной обороны", - отметил в эфире телемарафона представитель Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что сейчас оккупанты продолжают защищать Крымский мост, в частности с помощью авиации, в первую очередь от украинских дронов. По его словам, в воздухе большое присутствие различных видов техники россиян - вертолеты, беспилотники, самолеты.

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"Но конкретно для борьбы с дронами (украинскими - УНИАН) они в основном применяют именно вертолеты.... Для патрулирования и ведения огня даже Ка-27 применяют", - рассказал военный.

Плетенчук напомнил, что россияне пока не имеют возможности защищать мост со стороны моря с помощью кораблей, потому что корабельно-катерный состав может быть поражен ВСУ. Поэтому россияне изменили тактику - сужают проход в залив, для чего, в частности, применяют баржи. Военный уточнил, что узкий проход упрощает противнику контролировать определенный участок. По его данным, вокруг моста сейчас остаются подразделения ПВО, химвойска противника и тому подобное.

"Но мы видим, что ПВО не настолько актуально, как год назад", - подчеркнул Плетенчук.

Россияне разместили в оккупированном Крыму новейшие ЗРК С-500

Напомним, ночью 12 июня ВСУ атаковали зенитные ракетные комплексы РФ, развернутые в аннексированном Крыму. Был нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. Подтверждено попадание в районах целей. По результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. Относительно третьего радара информация уточняется.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что в Крыму усиливается система российского ПВО. В частности, там появились новейшие элементы С-500. Буданов также сказал, что Керченский мост до сих пор используется в военных целях оккупантов.

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