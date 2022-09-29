Количество раненых в результате утреннего удара российских оккупантов по промышленной инфраструктуре Днепропетровщины возросло до 15.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"В результате удара из "Ураганов" по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской громаде, произошедшего сегодня утром, количество раненых увеличилось до 15 человек. Шестеро – тяжелые", - отметил он.
Лукашук добавил, что раненые были госпитализированы в больницу Криворожского района.
"Есть повреждения админздания", - сообщил председатель облсовета.
Удар по Днепропетровщине запрещенными снарядами-что известно
Как сообщал УНИАН, 29 сентября российские оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровщины. Предварительно сообщалось о 13 раненых.
По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, россияне ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из "Ураганов". Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине.
В результате обстрела было повреждено административное здание.