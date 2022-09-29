Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Количество раненых в результате утреннего удара российских оккупантов по промышленной инфраструктуре Днепропетровщины возросло до 15.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"В результате удара из "Ураганов" по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской громаде, произошедшего сегодня утром, количество раненых увеличилось до 15 человек. Шестеро – тяжелые", - отметил он.

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Лукашук добавил, что раненые были госпитализированы в больницу Криворожского района.

"Есть повреждения админздания", - сообщил председатель облсовета.

Удар по Днепропетровщине запрещенными снарядами-что известно

Как сообщал УНИАН, 29 сентября российские оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровщины. Предварительно сообщалось о 13 раненых.

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, россияне ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из "Ураганов". Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине.

В результате обстрела было повреждено административное здание.

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